Photo : internet

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre janvier et octobre se sont estimées à 33,18 milliards de dollars, soit une hausse de 1,6% en glissement annuel.

En dix mois, les exportations des légumes et fruits ont atteint 2,3 milliards de dollars, en baisse de 1,3%.

La Chine reste toujours le premier marché à l’export des produits agricoles vietnamiens. Ce marché représente 26,8% du chiffre d’affaires à l’export du Vietnam, suivi ensuite par les Etats-Unis (21,7%), l’Union européenne (11,9%), et l’ASEAN (10,3%).

Rien en octobre, le pays a atteint un chiffre d’affaires à l’export de 3,6 milliards de dollars des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, soit une augmentation de près de 17% par rapport au mois précédent dont 1,4 milliard de dollars des produits agricoles, près de 1,05 milliard de dollars des produits sylvicoles, 834 millions de dollars des produits aquatiques et 55 millions de dollars de l’élevage.

Toujours, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le pays a importé en dix premiers mois de l’année pour 25,9 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles et, soit une baisse de 0,5% sur un an. -VNA