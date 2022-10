Performance de gymnastique douce. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 3.000 personnes âgées dans 22 arrondissements et districts de la ville de Thu Duc, ont participé le 2 octobre à une performance de yoga et de gymnastique douce.

Il s’agit d’une activité en écho du Mois d’action pour les personnes âgées en octobre, organisée par le service municipal de la Culture et des Sports, l’Association municipale des personnes âgées et la Fédération de la gymnastique douce et de yoga de Ho Chi Minh-Ville.

A cette occasion, l'Organisation des records du Vietnam VietKings a décerné le certificat établissant un record pour une performance de cinq exercices de gymnastique et de yoga avec le plus grand nombre de personnes âgées participant au Vietnam. -VNA