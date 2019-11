Les coureurs participent au HalongBay International Heritage Marathon. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Environ 3.000 coureurs professionnels et amateurs, dont près de 1.600 étrangers, ont participé ce dimanche matin 24 novembre au marathon international du patrimoine de la baie d'Ha Long (HalongBay International Heritage Marathon), tenu dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord-Est).

La course a commencé à 05h30 au Palais de l'aménagement, des foires-expo et de la culture de Quang Ninh, avec des distances de 5km, 10km, un semi-marathon de 21 km et un marathon de 42 km. Les coureurs ont traversé la route côtière Tran Quoc Nghien, le pont Bai Tho 1, le pont Bai Chay, la plage Tuan Chau…

La prime totale de ces prix est près de 600.000 millions de dôngs (26.000 dollars).

Chez les hommes, Ha Van Nhat a triomphé sur le marathon 42 km, tandis que Leo Thi Tinh a remporté cette épreuve chez les femmes. Sur le parcours 21 km, Trinh Quoc Luong et Ngo Thi Khanh Ny ont terminé premiers.

Nguyen Quoc Anh, Nguyen Thi Thanh sont arrivés premiers en 10 km masculin et 10 km féminin, alors que Bui The Anh et Duong Thi Uyen ont remporté respectivement les premiers prix en 5 km masculin et 5 km féminin.

HalongBay International Heritage Marathon, l'un des marathons internationaux les plus professionnels et les mieux organisés du Vietnam, a lieu chaque année le dernier dimanche de novembre à la baie d’Ha Long, patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Elle traverse des sites pittoresques et de routes côtières le long de la baie et de beaux villages de pêche. -VNA