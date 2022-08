Photo : ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï, 9 août (VNA) - La Journée de vente en ligne 2022 de l'ASEAN, qui fait partie des activités marquant le 55e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a débuté le 8 août, attirant plus de 300 entreprises de la région.L'événement de trois jours vise à promouvoir le commerce électronique transfrontalier et à ouvrir des opportunités de coopération pour les entreprises régionales.Co-organisé par le Cambodge – président de l’ASEAN 2022, Singapour et le Vietnam, le programme comporte deux niveaux pour les transactions nationales et transfrontalières. Il y a actuellement 185 entreprises sur les 300 entreprises qui se sont enregistrées pour faire des affaires au Vietnam.Des informations sur l'événement ainsi que sur les entreprises participantes sont disponibles sur son site Web officiel à l'adresse www.onlineasean.com, qui a été intégré au site Web de l'ASEAN asean.org.Notamment, le règlement des litiges en ligne (ODR) sera appliqué au cours du programme de cette année pour garantir les droits et les intérêts des consommateurs.Des entreprises et plateformes de commerce électronique réputées dans les 10 pays de l'ASEAN lanceront une série de remises spéciales pour les consommateurs.Les entreprises et les plateformes se coordonneront pour mettre en œuvre un programme d'achat en ligne transfrontalier dans toute l'ASEAN.Dans le contexte de la reprise économique post-pandémique et de la participation aux accords de libre-échange de nouvelle génération, la Journée de la vente en ligne de l'ASEAN 2022 sera une étape importante pour que l'ASEAN fasse preuve de solidarité et promeuve son potentiel de commerce électronique et de transactions en ligne, accède à des politiques favorables, et améliorer la valeur des produits et services. - VNA