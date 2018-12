Saigon Autotech & Accessories 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 15e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Saigon Autotech & Accessories 2019) aura lieu du 23 au 26 mai 2019 au Centre des foires et expositions Saigon à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement sera placé sous les bons auspices du Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la Chambre du commerce et de l’industrie du Vietnam et d’autres.

Ayant pour thème «Se connecter pour se développer », l’exposition visera à aider les entreprises à mettre en œuvre le « Programme de développement de l’industrie auxiliaire pour la période 2016-2025 », contribuant à promouvoir l’industrie auxiliaire et automobile au Vietnam.

L’exposition accueillera, sur quatre jours, plus de 500 stands de quelque 300 entreprises vietnamiennes et étrangères venues d’Allemagne, d’Inde, de République de Corée, de Malaisie, de Chine, de Thaïlande, de Taïwan (Chine), d’Indonésie…

L’édition 2019 sera une bonne occasion pour les gestionnaires de mieux comprendre la situation et les activités des entreprises, pour les entreprises vietnamiennes de partager leurs difficultés et pour les entreprises vietnamiennes et étrangères de nouer des liens. Le comité d’organisation prêtera une grande attention aux rencontres, échanges et à la promotion du commerce entre les gestionnaires et entrepreneurs, entre les entrepreneurs et aussi entre les entrepreneurs et les consommateurs.

Environ 15.000 visiteurs sont attendus. -VNA