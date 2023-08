Le Cambodge prévoit d'accueillir 7 millions de touristes internationaux d'ici 2026. Photo : VOV

Hanoï, 30 août (VNA) - Plus de 3 millions de touristes ont visité le Cambodge entre janvier et juillet, selon les statistiques du ministère cambodgien du Tourisme.Ce chiffre est bien plus élevé que celui enregistré en 2020, 2021 et 2022, mais en baisse de 20,9 % par rapport à 2019, lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté.S'exprimant lors d'un forum récemment organisé au Cambodge, le vice-président de l'Association cambodgienne du tourisme (CATA), Duch Sareth, a exprimé l'espoir de voir toutes les agences de voyages et de voyages travailler en étroite collaboration pour attirer un plus grand nombre de touristes, en particulier ceux de Chine. Alors que plus de 1,5 million de touristes chinois ont visité le Cambodge au cours des sept premiers mois de 2019, leur nombre pour la même période en 2023 n'était que de 318.498.Le Khmer Times a cité Craig Dodge, directeur commercial et marketing du cirque cambodgien, disant que les touristes venant au Cambodge veulent s'engager et découvrir le caractère unique de la culture, de l'art, de la cuisine du pays, ainsi que des rivières qui traversent le Cambodge.Nicolas Hatz, membre du comité exécutif de l'organisation ''Destination Mékong'', a souligné que les touristes internationaux ont même tendance à s'intéresser aux communautés locales, au bien-être animal et à l'environnement des pays qu'ils visitent.- VNA