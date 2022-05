Hanoi (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) accueille pour la sixième fois la plus grande compétition de triathlon nationale, Ironman 70.3 Vietnam 2022.







Plus de 2500 triathlètes s’affronteront dimanche 8 mai dans une course à pied sur 21 km, une épreuve de natation sur 1,9 km et une course à vélo sur 90 km.





En marge de ces compétitions, il y en aura d’autres pour les amateurs, à savoir un triathlon de courtes distances (750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied) et un biathlon natation-course à pieds pour les enfants de 5 à 14 ans. -VOV/VNA