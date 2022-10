Des touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des dix premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli plus de 2,35 millions d’arrivées internationales, soit 18,8 fois plus que le nombre connu à la même période de l’an dernier.

Toutefois, il s’agit d’une baisse de 83,7% par rapport à la même période en 2019 - l'année précédant l'épidémie de Covid-19, selon l’Office général des statistiques (GSO).

Parmi les visiteurs étrangers au Vietnam, 88,8% sont arrivés par voie aérienne, 11,2% par voie routière et 0,03% par voie maritime.

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et d’alimentation s’est élevé à 467.100 milliards de dongs (+51,8%) et celui des services touristiques, à 19.700 milliards de dongs (soit 3,9 fois plus qu’à la même période de l’année dernière).

En octobre, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a connu une hausse de 12,1% sur un mois.

Le secteur du tourisme poursuit activement les activités de promotion pour attirer les visiteurs internationaux. - VNA