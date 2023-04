Photo: comité d'organisation Photo: comité d'organisation

Hanoï (VNA) - Le 7e Salon international des technologies de laboratoire, d'analyse, de diagnostic et des biotechnologies (Analytica Vietnam 2023) a commencé le 19 avril au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Le salon réunit plus de 200 marques bien connues venues de 15 pays de par le monde comme l’Allemagne, les États-Unis, le Japon, le Royame-Uni, la France, l’Italie, la Russie, la République de Corée, l’Inde, la Chine…

Des équipements et technologies exposés concernent les services, les techniques analytiques, les diagnostics, les tests biologiques, les tests paracliniques...

Analytica Vietnam 2023 crée une empreinte sur les nouvelles technologies, attirant la participation de plus de 5.000 clients, experts et décideurs d'investissement de plus de 30 pays à travers le monde.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, a déclaré que son ministère souhaite toujours soutenir les entreprises vietnamiennes pour améliorer leur capacité d’innover les technologies, accéder, recevoir, transférer et maîtriser de nouvelles technologies et avancées dans le monde afin de renouveler l’administration, d'améliorer la productivité du travail, la qualité et la compétitivité des produits, biens et services sur le marché.



Dans le cadre de ce salon, plus de 30 séminaires thématiques, des rencontres et des échanges sont aussi prévus.

Organisé par l'Agence nationale des sciences et des technologies de l'information du ministère des Sciences et des Technologies et le groupe allemand Messe Munchen, ce salon durera jusqu’au 21 avril. - VNA