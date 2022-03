Le salon virtuel du tourisme Danang FantastiCity 2022 a lieu du 17 au 25 mars à l'adresse danangfantasticity.com.

Da Nang (VNA) - Le salon virtuel du tourisme Danang FantastiCity 2022 a officiellement ouvert ses portes jeudi après-midi dans la ville de Da Nang.

La cérémonie d’ouverture a été retransmise en direct sur la fanpage Danang FantastiCity.

Organisé par le Service du Tourisme de la plus grande ville du Centre, en collaboration avec la Société de solutions d'affaires Viettel, le salon vise à promouvoir les destinations de Da Nang et du Centre et à renforcer les liens entre les prestataires de services pour relancer le tourisme international.

Danang FantastiCity 2022 attire près de 150 kiosques virtuels d'opérateurs vietnamiens de voyage, prestataires d'hôtellerie et de transports, outre plus de 60 partenaires en provenance du Japon, de la République de Corée, de Chine, d'Inde et de pays d'Asie du Sud-Est, avec des milliers de produits et services touristiques attrayants. Les visiteurs peuvent se renseigner sur les services et les programmes de promotion en ligne.

Le salon virtuel du tourisme Danang FantastiCity 2022 ouvre ses portes le 17 mars. Photo: VNA

Danang FantastiCity 2022 montre la détermination à accélérer la transformation numérique ainsi que le soutien des autorités aux entreprises touristiques pour le rebond du tourisme à Da Nang, dans le Centre et tout le Vietnam en général.

Ce salon a lieu du 17 au 25 mars sur les adresses: danangfantasticity.com ou travelbook.vn/danang. -VNA