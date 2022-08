Une conférence du Premier ministre avec le milieu des affaires a eu lieu le 11 août au matin, sous le thème “Adaptation proactive, reprise rapide et développement durable”.

Vietnam Airlines Group comprenant Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vasco, a commencé à vendre des billets sur des lignes domestiques et des lignes étrangères pour le Nouvel An lunaire du Chat 2023.