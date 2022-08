Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'attend à ce que plus de 20% des produits agricoles appliquent la haute technologie d'ici 2025. Cet objectif contribuera à porter le taux de croissance de la productivité du travail dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche jusqu'à 8% en moyenne par an.

Selon le ministère, pour réaliser le programme de développement de l’agriculture de haute technologie pour la période 2022-2030, le secteur encourage l'application de technologies de pointe pour produire des produits agricoles à haute valeur ajoutée.

Cette initiative vise à porter le taux de valeur des produits agricoles à haute technologie à plus de 20 % d'ici 2025 et à 30 % d'ici 2030.

L'application de la haute technologie apport. une efficacité économique élevée à la production agricole, comme les cultures maraîchères avec un revenu allant jusqu'à plus de 385.000 dollars par hectare et un profit pouvant atteindre près de 210.000 dollars par hectares.

Pour atteindre l'objectif fixé, le secteur agricole s’efforce de développer et maîtriser un certain nombre de technologies de pointe et les appliquera efficacement à la production de produits agricoles de haute technologie à l'échelle commerciale.-VNA