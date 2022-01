Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Entre le 1er et le 3 janvier, trois premiers jours après la reprise des vols internationaux réguliers, 1.753 passagers étrangers sont arrivés au Vietnam sur 17 vols.

Dans un rapport envoyé au ministère des Transports le 4 janvier, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a précisé que les passagers étaient arrivés aux aéroports internationaux de Tan Son Nhat, Noi Bai, Da Nang et Can Tho.

Les vols ont été effectués par quatre compagnies aériennes vietnamiennes (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines) et sept étrangères (Thai Vietjet de Thaïlande, Singapore Airlines de Singapour, Turkish Airlines de Turquie, Starlux Airlines et China Airlines de Taiwan (Chine), Emirates des Émirats arabes unis et Asiana Airlines de la République de Corée.

Le ministère des Transports a proposé que la reprise des vols commerciaux réguliers se fasse en deux phases pilotes.

La première comprend les liaisons reliant le Vietnam et Pékin (Chine), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et Taipei-Taiwan (Chine), Bangkok (Thaïlande), Singapour, Vientiane (Laos), Phnom Penh (Cambodge), et San Francisco ou Los Angeles (États-Unis).

A la deuxième phase seront ajoutés des vols sur des lignes reliant le Vietnam à Kuala Lumpur (Malaisie), Hong Kong, Paris (France), Francfort (Allemagne), Sydney (Australie) et Moscou (Russie).-VNA