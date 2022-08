Des clients de Saigontourist découvrent la côte de la province de Phu Yên (Centre). Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 47e anniversaire du groupe Saigontourist (1er août), Saigontourist Travel propose un programme de promotions spéciales "Mille mots de gratitude", avec des réductions pouvant aller jusqu’à 25 millions de dôngs et de nombreux cadeaux.



Ce programme se déroule du 30 juillet au 8 août, et concerne en priorité les clients ayant acheté des tours lors de la cérémonie d’anniversaire tenue les 30 et 31 juillet à Hô Chi Minh-Ville, et le 30 juillet dans ses 18 succursales à travers le pays (Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Nghê An, Huê, Dà Nang, Quy Nhon, Buôn Ma Thuôt, Nha Trang, Vung Tàu, Dông Nai, Binh Duong, Long An, Tiên Giang, Bên Tre, An Giang, Cân Tho, Rach Gia).



Les promotions sont aussi valables pour tout achat de tours en ligne sur www.saigontourist.net.



Diversification des services



"Mille mots de gratitude" démontre le volontarisme de Saigontourist en termes d’investissement dans l’étude, le développement et la diversification de ses produits et services touristiques au Vietnam et à l’étranger.



Plus précisément, l’agence présente plus de 100 circuits domestiques et 70 à l’étranger, avec des départs d’août à décembre 2022, répondant au mieux à la demande touristique actuelle. La réduction la plus élevée, de 25 millions de dôngs/visiteur, est appliquée sur des tours en Europe du Nord, très prisés aujourd’hui.



Ses produits et services touristiques sont plus riches que jamais, avec une série de circuits de courte durée (une demi-journée ou une journée) pour découvrir par exemple Hô Chi Minh-Ville ou Hanoï et ses environs, des villégiatures haut de gamme, des séjours culture et découvertes, des voyages de 3 à 12 jours par air, terre ou mer avec hébergement dans des complexes 4 à 5 étoiles…



Saigontourist Travel, avec 18 succursales et près de 1.000 employés à travers le pays, organise cet événement pour remercier chaleureusement ses clients et partenaires au Vietnam et à l’étranger. - CVN/VNA



