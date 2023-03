Hanoï, 10 mars (VNA) - Plus de 15.000 personnes meurent chaque année du tabagisme au Cambodge, a déclaré le 9 mars Mom Kong, directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale du Mouvement cambodgien pour la santé.

Photo d'illustration : AFP

Mom Kong a cité une enquête récente du ministère de la Santé montrant qu'il y a environ 1,6 million de fumeurs de cigarettes adultes, soit 13% des adultes du pays âgés de 15 ans et plus.Le taux de fumeurs de cigarettes adultes a chuté de 4% entre 2014 et 2022, a-t-il déclaré.On estime que les fumeurs cambodgiens dépensent 235 millions de dollars par an en cigarettes et en tabac, a déclaré Mom Kong, ajoutant que les consommateurs de tabac dans les zones rurales étaient susceptibles de dépenser plus d'argent pour acheter des produits du tabac que ceux des zones urbaines.Mom Kong a déclaré que si le gouvernement augmentait les taxes sur les produits du tabac, on pensait que le nombre de décès dus aux maladies liées au tabac serait encore réduit.Il a ajouté que les fumeurs sont exposés à un risque de morbidité et de mortalité précoce par cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et de nombreuses autres maladies attribuables au tabac.Selon une étude des Nations Unies, les maladies liées au tabac coûtent à l'économie cambodgienne 657 millions de dollars par an, a déclaré Mom Kong.- VNA