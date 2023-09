Le secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong, Lê Tiên Châu, (doite), à la cérémonie. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le Comité de gestion de la zone économique (ZE) de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) a attribué le certificat d'enregistrement d'investissement au projet d'usine de matériaux biodégradables de haute technologie Ecovance du groupe SK (la deuxième plus grande société en République de Corée), le certificat d'enregistrement d'investissement, le certificat d'enregistrement d'investissement pour ajuster l’augmentation du capital pour d’autres projets.

Le capital d'investissement total des nouveaux projets et des projets ajustés pour augmenter le capital a atteint plus de 1,3 milliard de dollars.

L'usine de matériaux biodégradables de haute technologie Ecovance sera construite sur une superficie de 32 089 m2 dans le parc industriel DEEP C Hai Phong I, dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai. La valeur totale de l'investissement du projet est de 500 millions de dollars.

Le Comité de gestion de la ZE de Hai Phong a attribué le certificat d'enregistrement d'investissement pour ajuster l'augmentation de capital de 238 millions de dollars pour le projet de fabrication d'équipements et de machines de bureau de l'investisseur Kyocera Document Solutions Inc. (Japon) dans la zone urbaine, industrielle et de services VSIP Hai Phong, ce portant le capital d'investissement total du projet à 425 millions de dollars.

Ledit comité a également remis les certificats à d’autres projets.

Depuis le début de l'année, les parcs industriels et les ZE de Hai Phong ont attiré un capital total de près de 3 milliards de dollars (soit 120 % du plan annuel, atteignant l'objectif 4 mois avant terme). -VNA