La cérémonie de remis des Prix aux gagnants. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de remise aux enchères des œuvres d'art gagnantes du premier concours de peinture "Dream House" en 2023 s'est tenue à Hanoï le 29 juin.

Cette activité a pour but de mobiliser des fonds et d'aider les enfants défavorisés dans le cadre du programme "Illuminer les rêves" initié en 2014.

Mme Nguyen Thi Thanh Hoa, présidente de l'Association vietnamienne pour la protection des droits de l'enfant voit des oeuvres. Photo: VNA

L'événement aide les enfants à promouvoir leur imagination et leur créativité.

Plus d'un mois après son lancement, du 24 avril au 31 mai, l'organisateur a reçu plus de 13.000 œuvres de plus de 10.000 candidats à travers le pays.

Le prix spécial a été décerné à Pham Tung Chi de l'école primaire Nguyen Du, district d’Ha Dong à Hanoï. Son oeuvre décrivait les rêves d'enfants atteints de cancer pour une famille heureuse.-VNA