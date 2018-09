Le terrain de golf King Course à BRG Kings Island Golf Resort. Photo : BTC.

Hanoi (VNA) - Plus de 100 joueurs étrangers viendront à Hanoi pour participer du 2 au 4 octobre 2018 au 2018 BRG Golf Hanoi Festival avec 140 golfeurs vietnamiens, à BRG Kings Island Golf Resort (Dông Mô, chef-lieu de Son Tây, en banlieue de Hanoï).

Avec ce grand nombre de golfeurs étrangers, on peut dire que le Festival BRG Hanoi Golf 2018 est très actif dans le développement du tourisme golfique au Vietnam.

Ce tournoi est non seulement une occasion pour les golfeurs d'exprimer leurs compétences, mais aussi une opportunité pour les touristes d'explorer le Vietnam à travers le golf et profiter de l’automne à Hanoï – la meilleure saison de l’année.

Organisé pour la troisième fois, Festival BRG Golf Hanoi 2018 est devenu un événement de golf de premier plan, attirant un grand nombre de golfeurs domestiques et étrangers. L'intérêt croissant pour l'événement confirme la position de pionnier du groupe BRG dans le développement du golf au Vietnam.

Mark Reeves, directeur du groupe BRG, a déclaré: "Nous sommes convaincus que le Festival BRG Hanoi Golf 2018 sera le tournoi de golf le plus attrayant jamais organisé. Cette année, le parcours de golf est meilleur, les prix plus élevés et on a plus d’innovation. Ce tournoi offrira aux golfeurs de nombreuses expériences amusantes''. –VNA.