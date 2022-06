La porte frontalière de Lao Bao sur la frontière commune Vietnam-Laos. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - La Thaïlande est en négociation avec le Laos et le Vietnam pour ouvrir de nouvelles lignes de bus reliant les célèbres destinations de ces trois pays, selon un article publié le 23 juin sur le site laotiantimes.com.

Le gouvernement thaïlandais a approuvé des négociations pour accélérer l'ouverture d'une ligne de bus reliant les trois pays via la route R12 de Nakhon Phanom (Thaïlande) au chef-lieu de Thakhek (province de Khammouan, au Centre du Laos) et à la province de Ha Tinh (Centre du Vietnam). La distance entre Nakhon Phanom et Ha Tinh est d'environ 300 km.

Le ministère thaïlandais des Transports a annoncé qu'il tentait d'accélérer le processus d'ouverture de la ligne de bus, tout en demandant au Laos d'accueillir la deuxième réunion du groupe de travail tripartite dès que possible pour discuter du modèle de service et proposer les accords officiels concernant cette ligne.

Toujours selon le site laotiantimes.com, les trois localités, avec les attractions artistiques et culturelles, les temples, les sites religieux ainsi que les merveilles naturelles comme des cascades, des montagnes et des plages, sont particulièrement attrayantes pour les touristes. -VNA