Visiteurs étrangers devant la Poste de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Truong Giang/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En 2021, Hô Chi Minh-Ville vise 100.000 milliards de dôngs de recettes touristiques. Afin d'atteindre cet objectif ambitieux dans la situation épidémique difficile actuelle, son secteur du tourisme doit disposer des mesures efficaces pour se relancer et se développer dans un proche avenir.



Hô Chi Minh-Ville a lancé son plan 2021 de reprise et de développement du tourisme, qui fixe un chiffre d'affaires total d’environ 100 billions de dôngs.



Si la situation épidémique dans le monde est essentiellement sous contrôle et que la vaccination est déployée dans les pays, le Vietnam rouvrira un certain nombre de vols internationaux. Le nombre de visiteurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville pourrait alors atteindre 5-6 millions et celui de touristes vietnamiens, entre 23 et 25 millions.



Selon la directrice du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Ánh Hoa, la "santé" des entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville est très mauvaise. Sans mesures de promotion ni de soutien, il sera très difficile de relancer ce secteur.



Ainsi, afin de réaliser l'objectif ambitieux de 100.000 milliards de dôngs de recettes touristiques, la ville devra d'abord se concentrer sur le soutien aux agences de voyages. "En 2021, le Service municipal du tourisme se concentrera sur la mise en œuvre de nombreuses mesures pour relancer le plus tôt possible l'industrie sans fumée. Il s'agit de créer les conditions favorables à un environnement concurrentiel loyal pour la communauté et les entreprises touristiques. Il est important de continuer à encourager les populations à participer au tourisme, à aider les voyagistes de la ville à sortir des difficultés pour promouvoir le tourisme", a-t-elle précisé.

Touristes en cyclo-pousse au centre de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Truong Giang/CVN



Nécessité de créer des produits touristiques typiques



Les entreprises, quant à elles, doivent développer des produits clés et promouvoir de nouvelles destinations pour stimuler la demande touristique. Le Service municipal du tourisme coopère avec l'Association du tourisme de la ville et les entreprises touristiques pour mener à bien le programme de stimulation du voyage intérieur dans le cadre de la "Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2021" et de la "Foire internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2021".



Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville coordonne également avec celui de la culture et des sports pour améliorer la qualité des services des musés de la ville. Il lancera des produits touristiques attractifs, à savoir tourisme culturel et historique, tourisme fluvial, tourisme médical, tourisme culinaire, tourisme shopping, tourisme MICE (de l’acronyme anglais "Meetings, incentives, conferencing, exhibitions" - "réunions, congrès, conventions et voyages de gratification" en français)... Bref, il est nécessaire de créer des produits adaptés aux tendances actuelles pour attirer plus de touristes.



D'après la Pr-Dr Tôn Nu Quynh Trân, directrice du Centre de recherche urbaine et de développement, le tourisme - considéré comme une économie clé - a été forment impacté par la pandémie, entraînant la chute de nombreux autres secteurs. Alors, "la reprise du tourisme local est un facteur important, menant à la réalisation des objectifs de croissance économique, de création d'emplois, de rentrées budgétaires et de garantie du bien-être social pour des centaines de milliers de travailleurs dans la ville", a-t-elle indiqué.-CVN/VNA