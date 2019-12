Hanoi (VNA) - La Jounée d’achat en ligne – Online Friday 2019 aura lieu le 6 décembre sur le portail thangkhuyenmaihanoi.vn et onlinefriday.vn. Objectif : promouvoir les activités de commerce électronique à l’ère de la 4e révolution industrielle.

Des milliers d'articles qui sont vendus lors du Mois de la promotion Hanoi 2019. Photo: VNA

Il s’agit d’un événement dans le cadre du Mois de la promotion de Hanoi 2019 organisé par le Comité populaire de Hanoi en collaboration avec le Comité de pilotage du mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamiens". Il est mis en œuvre par le Service municipal de l’industrie et du commerce et le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoi (HPA). Cet événement verra le démarrage du "Vendredi en ligne" qui aura lieu le premier vendredi du mois de décembre de chaque année.Ayant débuté le 1er novembre, le Mois de la promotion de Hanoi 2019 comprend de nombreuses activités significatives. Cette année, avec le message "Consommation 4.0", ces événements ont pour objectif de créer un lien entre les formes commerciales traditionnelles et le commerce électronique, apportant ainsi un nouveau modèle commercial moderne et intelligent, en phase avec les tendances du monde.Le programme a été mis en œuvre tout au long du mois de novembre 2019 avec une série d'événements exceptionnels: cérémonie d'ouverture du Mois de la promotion, Festival de promotion du tourisme, Journée en or de la promotion, Foire de promotion, le tout rythmé d’activités promotionnelles des plus attrayantes.Le point culminant a été la Journée des consommateurs 4.0 qui s’est déroulée sur 3 jours (les 1er, 2 et 3 novembre) au jardin de fleurs Ly Thai Tô, arrondissement de Hoàn Kiêm. Il s’est agi d’un événement spécial, créant un espace pour les entreprises de commerce électronique, de paiement électronique avec 20 stands encourageant les consommateurs à expérimenter le mode d'achat intelligent.Par ailleurs, l’un des autres programmes qui a su créer une attraction au fil des années a été la Journée de promotion du tourisme sur le thème "Le tourisme intelligent". L’événement s’est également déroulé au jardin de fleurs de Ly Thai Tô et a duré du 1er au 3 novembre. Avec plus de 60 kiosques, les agences de voyages ont proposé de nombreuses promotions extrêmement alléchantes, des réductions allant jusqu’à 50% sur plus de 20% des produits tels que billets d’avion, forfaits complets de circuits touristiques nationaux et internationaux, entre autres.Selon le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Doan Toan, la 11e édition du Mois de la promotion de Hanoi a été un grand succès établissant un pont reliant les producteurs et consommateurs nationaux et étrangers et approchant les formes modernes d’achat suivant la tendance globale. Ainsi, l’événement contribue à aider la ville à atteindre ses objectifs de croissance, en stimulant la consommation au cours des derniers mois de l’année et en offrant aux consommateurs une expérience de magasinage captivante. – CVN/VNA