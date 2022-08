La ville de Viet Tri, province de Phu Tho. Photo: phutho.gov.vn



Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho (Nord) a attiré des centaines de projets d’investissement grâce à ses efforts pour améliorer son climat d'investissement. Ces projets devront apporter de nombreuses opportunités de développement socio-économique à cette localité.

Malgré les impacts causés par la pandémie de COVID-19, de nombreux projets clés dans la province de Phu Tho ont été mis en chantier. Parmi eux figurent le projet de rue piétonne et de zone résidentielle urbaine de Tien Cat, mis en chantier à la fin 2021 dans la ville de Viet Tri, ou la route reliant la Route Ho Chi Minh aux nationales QL.70 et QL.32C, ou encore la construction des zones urbaines de Tam Nong et de Quang Huc, la réhabilitation et la modernisation de la route Au Co, etc.

Les infrastructures de transport développées contribuent à changer la physionomie de Viet Tri. Photo: VNA



Une fois mis en service, ces projets devront contribuer à changer la physionomie de Phu Tho en favorisant le développement socio-économique local.

Cependant, 13 des 19 projets clés sont retardés en raison de difficultés administratives, de libération du foncier, etc. Les autorités locales cherchent à résoudre les problèmes. -VNA