Programme artistique en commémoration des rois Hung. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Un programme artistique intitulé "Racine sacrée - la terre ancestrale des rois Hung" a eu lieu mardi soir, le 20 avril, au parc Van Lang, dans la ville de Viet Tri, province septentrionale de Phu Tho, pour commémorer les rois fondateurs Hung.

Réunissant près de 200 artistes, ce programme a présenté des numéros artistiques louant le mérite des rois Hung qui ont fondé la première nation vietnamienne, le Van Lang; et l'esprit de solidarité, la tradition selon laquelle "quand on boit de l'eau, il faut se souvenir de la source".

En particulier, le chant Xoan (chant printanier), un patrimoine culturel immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO, a été interprété au programme.

Une collection d'ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) de la styliste Tran Thi Thoa a impressionné le public avec des motifs élégants qui racontent des histoires de la légende de la fée et du dragon du peuple vietnamien.



Le programme artistique a été suivi d'un feu d'artifice à haute altitude pour célébrer la fête des rois Hung 2021.

La Fête des rois Hung découle du nom des 18 générations de Rois Hung. Elle a lieu le 10e jour du 3e mois lunaire. Cette année, elle tombe le 21 avril.

La cérémonie d'offrande d'encens au temple dédié à la Mère Au Co, à Phu Tho. Photo: VNA

La légende de la fée et du dragon conte la naissance du peuple vietnamien, de Van Lang jusqu'au Vietnam d'aujourd'hui. La légende raconte que le roi Lac Long Quân se maria avec Au Co. Selon la légende, le 7e jour du 1er mois lunaire, la fée Au Co descendit en ce bas-monde pour rencontrer puis épouser Lac Long Quan, seigneur dragon, union qui donna 100 enfants.

Cependant, persuadés que leur amour ne pouvait être terrestre, compte tenu de leurs origines différentes, ils se séparèrent. Lac Long Quân retourna vers la mer avec 50 de ses fils. Au Co rejoignit les montagnes, accompagnée des 50 autres fils. En ce lieu (la commune Hiên Luong aujourd’hui), Au Co et sa progéniture pratiquèrent la riziculture, la sériciculture et le tissage jusqu'à ce que la fée retourne au ciel le 25 e jour du 12 e mois lunaire.

En 1991, le Temple dédié à la Mère Au Co a été reconnu en tant que site historique et culturel national. Le 23 janvier 2017, le culte de la mère Au Co a été reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. -VNA