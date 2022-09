Les paysans de la coopérative Thuc phâm xanh (Nourriture verte), commune de Vinh Lai, district de Lâm Thao donnent la priorité à l’utilisation des probiotiques dans la production des légumes.

Photo : BPT/CVN

Hanoï (VNA) - Dans le but de réduire les coûts de production et créer des produits agricoles sûrs, le secteur agricole de la province septentrionale de Phu Tho a encouragé les paysans à utiliser des produits biologiques dans la culture des légumes, des arbres fruitiers et des théiers.



Phu Tho est une province montagneuse à l'agriculture développée. Selon les statistiques, la province exploite chaque année une superficie de plus de 60.000 ha de riz, 18.000 ha de maïs, 15.000 ha de légumes, près de 16.000 ha de thé et près de 15.000 ha d'arbres fruitiers. Afin de protéger l'environnement et la santé des consommateurs, le secteur agricole doit se conformer strictement aux normes de production sûres et assurer la qualité des produits agricoles.



Les faits ont prouvé que l'utilisation des produits biologiques dans la culture présente de nombreux avantages exceptionnels contribuant à un développement agricole durable et protégeant l'environnement.



Les probiotiques sont créés à partir de ressources disponibles dans la nature, dérivés de plantes, d'animaux et de micro-organismes. Ils aident les plantes à augmenter leur capacité à absorber les nutriments et leur résistance aux intempéries, ainsi qu'aux ravages des maladies.



Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les agriculteurs peuvent réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, tout en augmentant le rendement de production et la qualité des produits.



Nguyên Hoàng Manh, directeur de la coopérative des produits bio Manh Liên, implantée dans la commune de Huong Non, (district de Tam Nông) a installé un système de maison en filet, appliquant la haute technologie à la production avec la règle des cinq zéros : sans pesticides, sans conservateurs, sans herbicides, sans produits génétiquement modifiés et sans promoteurs de croissance. Grâce à cette méthode de production, il a économisé des journées de travail, le rendement des cultures est 1,5 fois supérieur et la qualité du produit est garantie.



"Je souhaite toujours utiliser des engrais biologiques pour remplacer les engrais chimiques tout en garantissant la productivité et la qualité des plantes. Jusqu'à présent, la coopérative a toujours fourni au marché des produits propres, notamment des légumes, des tubercules et des fruits de saison. La production annuelle atteint environ 100 tonnes et les bénéfices s’élèvent à 700 millions de dôngs par an", a dit M. Manh.



En tant que cultivateur de pomelos depuis de nombreuses années, Trân Ngoc Toan du village de La Hoang, commune de Chi Dam, district de Doan Hùng a partagé : "En comprenant l'importance des probiotiques pour la qualité du pomelo, ma famille fabrique chaque année près de 20 tonnes d’engrais organique pour fertiliser environ trois ha de culture de pomelos. L'engrais organique composté est utilisé après la récolte". Selon lui, cet engrais peut améliorer la porosité et l'humus du sol aidant à la bonne croissance des pomelos et augmentant la productivité et la qualité nutritionnelle du fruit.



Outre des probiotiques, les agriculteurs utilisent souvent des pesticides d'origine biologique, et posent des pièges pour attirer les ravageurs et les maladies touchant les pomelos. Dô Thi Son, dans la commune de Bang Luân, district de Doan Hùng, a partagé : "Les mouches dorées (Tephritidae) sont l'un des insectes ravageurs les plus courants des pomelos. Auparavant, notre production était réduite de plus de 30% à cause de cet insecte. Grâce aux conseils d'experts agricoles, ces dernières années, moi et des agriculteurs dans la commune avons utilisé des pièges pour les attraper et les éliminer. Grâce à cela, ils ont presque disparu et les plantes se développent bien".-CVN/VNA