Phu Tho (VNA) – Dans le cadre de la résolution du 18e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Phu Tho, pour le mandat 2016-2020, cette localité a réalisé près de 200 différents projets cumulant 50.000 milliards de dôngs d’investissement, soit une augmentation de 1,38 fois en valeur par rapport à la période 2011-2015.

Un coin de la ville de Viêt Tri de la province de Phu Tho. Photo: phutho.gov.vn



Ces projets se sont concentrés sur la construction et la restauration des infrastructures publiques, des centres culturels et sanitaires ainsi que sur le perfectionnement des infrastructures routières, des systèmes d’évacuation des eaux usées et l’éclairage public.

Pendant la période 2016-2020, la priorité de Phu Tho réside dans l’amélioration de l’environnement d’investissement dans l’industrie, le commerce et les services. La croissance économique de Phu Tho a atteint en moyenne 7,86% par an, le revenu par habitant environ 53 millions de dongs (soit une hausse de 64% par rapport à 2015). Les exportations locales ont connu une croissance moyenne annuelle de 30%.

Le taux de la pauvreté a nettement reculé. Le taux de couverture de l'assurance-santé a atteint 93%.

Dans les temps qui viennent, Phu Tho continuera d’encourager les investissements et de mobiliser des ressources pour moderniser des infrastructures de base, stimuler son développement socio-économique et améliorer les conditions de vie de ses habitants, afin de devenir une province développée de premier rang de la région montagneuse du Nord. – CPV/VNA