Hanoi (VNA) - Dans le cadre des prix World's Best Awards, l’île de Phu Quôc (rattachée à la province de Kiên Giang) occupe la 14e place sur la liste des 25 meilleures îles du monde, sélectionnées par le magazine Travel & Leisure.

Dans son article, Travel & Leisure a apprécié les plages de sable blanc et la délicieuse cuisine de Phu Quôc. L'île est célèbre pour sa sauce de poisson et sa production de poivre, ainsi que pour ses récifs coralliens et sa forêt tropicale.

Ces dernières années, Phu Quôc est devenue un symbole du tourisme vietnamien. Elle possède également un aéroport international, sans visa pour les touristes étrangers. - VOV/VNA