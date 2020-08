Photo: Zing

Kien Giang (VNA) - Phu Quoc, surnommée l’"île des Perles", se classe 7e dans la liste des destinations émergentes de Tripadvisor.

La mer bleue, le sable blanc et de nombreuses expériences merveilleuses ont aidé Phu Quoc à devenir l'une des destinations les plus attrayantes au monde, selon Tripadvisor.



Phu Quoc, surnommée l’"île des Perles", dans la province de Kien Giang, se classe 7e dans la liste des destinations émergentes de Tripadvisor.



Ce site de réservation d'hôtel décrit Phu Quoc comme ayant une "plage de sable blanc baignée par des eaux tropicales turquoises".



Phu Quoc est considéré comme la destination qui attire le plus de vacanciers au monde. Les expériences à essayer à Phu Quoc incluent plongée sous-marine, canoë, pêche au calmar...



Tripadvisor suggère également aux touristes de visiter le marché de Duong Dong tôt le matin pour ressentir le meilleur de la culture locale. -CPV/VNA