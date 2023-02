Au parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo: phongnhaexplorer.com

Quang Binh (VNA) - Cette année, à l’occasion de la Saint-Valentin, le site booking.com a dévoilé son choix des 7 destinations les plus tendances à visiter en couple et entre amis. Il s’agit de Pompéi (Italie), Foz do Iguacu (Brésil), Starigrad (Croatie), Jasper (Canada), Corralejo (Espagne), Montevideo (Uruguay) et Phong Nha - Ke Bang (Vietnam).

Selon booking.com, Phong Nha-Ke Bang est gâté par la nature. Le site est entouré d’une rivière verte sinueuse, de champs et de montagnes couvertes de forêts tropicales. D’après de nombreux visiteurs, la moto est le meilleur moyen pour parcourir et explorer les magnifiques paysages sur place. Les circuits à moto sont en effet très diversifiés et permettent d’amener les visiteurs à la rencontre de nouvelles connaissances qui partagent le même goût de la découverte. Les habitants sont connus pour leur gentillesse, désireux d’aider les visiteurs à en apprendre davantage sur l’histoire et la culture locales.-VOV/VNA