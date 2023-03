Les touristes explorent la grotte de Phong Nha en bateau. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le secteur touristique de la province de Quang Binh (Centre) est en train de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour attirer davantage des touristes vietnamiens et étrangers, à l'approche de la haute saison touristique estivale.

Dès le début de l'année, le Centre touristique de Phong Nha-Ke Bang s'efforce de diversifier les produits touristiques, selon son directeur Hoang Minh Thang. En 2023, il se concentre sur l'exploitation efficace du circuit nocturne à la découverte de 4.500 m de la grotte de Phong Nha ; l'ouverture plus de services annexes tels que glamping, trekking le long du ruisseau jusqu'à la cascade de Chay, spectacle de musique acoustique, etc.

En 2023, Quang Binh vise à accueillir de 3 à 3,5 millions de touristes, dont 100.000 étrangers, pour une recette totale de 3.400 milliards à 3.900 milliards de dongs.

Pour atteindre les objectifs fixés, cette localité mobilise des ressources sociales pour investir dans le développement du tourisme, améliorer les infrastructures, renforcer la formation des ressources humaines travaillant en ce domaine, construire un environnement touristique vert, propre et convivial.

La grotte Phong Nha. Photo: phongnhaexplorer.com



Les produits de tourisme d'aventure et de découvertes naturelles dans les zones extérieures au parc national de Phong Nha - Ke Bang sont diversifiés, tels que l'exploration du système de grottes de Tu Lan et Thac Mo, de cascade de Tam Lu, Khe Nuoc Lanh, Khe Nuoc Trong, de réserve naturelle de Dong Chau-Khe Nuoc Trong, etc.



Grâce à la préparation minutieuse des unités concernées, Phong Nha - Ke Bang en particulier et Quang Binh en général deviendront certainement une destination attrayante, conviviale, sûre et unique pour les touristes nationaux et étrangers. -VNA