Hanoi (VNA) – Le magazine de voyage américain Afar a sélectionné Phong Nha, dans la province de Quang Binh (Centre) comme l’une des 39 destinations les plus remarquables au monde.

Son Doong, dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, est considérée comme la plus grande grotte naturelle jamais découverte dans le monde. Photo : VNA

Les frontières des pays ont été rouvertes et afin d’inspirer à nouveau les voyages en 2022, Afar présente 39 des destinations les plus remarquables du monde. En particulier, Phong Nha, dans la province de Quang Binh, au Vietnam, est une destination patrimoniale de plus en plus accessible et à ne pas manquer l’année prochaine.Le parc national de Phong Nha - Ke Bang a commencé à attirer des touristes aventureux en 2013, lorsque la grotte de Son Doong a été découverte. Phong Nha - Ke Bang devient progressivement un modèle pour les zones de conservation au Vietnam, dont les nouvelles réserves de biosphère Nui Chua et Kon Ha Nung.