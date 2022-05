Manille, 24 mai (VNA)- Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a rencontré le chargé d'affaires américain pour discuter d'un accord de défense bilatéral.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Photo : AFP

Lors d'une conférence de presse, le président philippin a indiqué que la réunion avait porté sur l'accord sur les forces en visite, connu sous le nom de VFA, qui permet à l'armée américaine d'effectuer des échanges sur le territoire philippin, ainsi que sur les moyens de réévaluer ce traité dans le contexte d'évolution récente de la situation régionale et aussi sur le financement pour atténuer le changement climatique.

Il a ajouté que, lors de la réunion, les Philippines avaient réitéré leur accueil favorable à toutes les mesures américaines visant à soutenir leur économie par le biais du commerce.

Plus tôt dans la même journée, le président philippin avait rencontré séparément les ambassadeurs du Japon, d'Inde et de République de Corée pour discuter de questions liées à l'aide, à la microfinance, aux technologies de l'information, à la sécurité régionale et à la possibilité de reprendre l'exploitation d'une centrale nucléaire.- VNA