Hanoï (VNA) - Avec pour mission de contribuer à assurer la sécurité énergétique nationale et d'être la locomotive économique de la construction et du développement national, après 47 ans de développement (3 septembre 1975), le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam) a franchi bien des étapes de développement remarquables et intégrales à la fois en termes d'échelle et de profondeur.

PetroVietnam a perfectionné son processus de production de manière synchrone : prospection, exploration et exploitation du pétrole et du gaz, industrie du gaz, raffinage, pétrochimie, services d'ingénierie pétrolière de haute qualité…

Le directeur général de PetroVietnam, Le Manh Hung, a affirmé que grâce à une gouvernance efficace sur la base de la mise en œuvre synchrone de la transformation numérique, de la gestion de la fluctuation, de la gestion de portefeuille, de la gestion de la chaîne de liens, PetroVietnam est vraiment devenu un groupe économique international fort, et un outil de régulation de la macro-économie de l'Etat

PetroVietnam joue un rôle pivot dans la sécurité énergétique (exploration, exploitation, transformation du pétrole et du gaz), la sécurité alimentaire (production et fourniture d'engrais pour l'agriculture), la sécurité économique (contribution forte au budget national) mais aussi la sécurité nationale (participation à la protection de la souveraineté maritime nationale).

PetroVietnam est aussi considéré comme un groupe économique pionnier dans la coopération internationale et l'expansion des investissements à l'étranger.

En plus de 50 années de développement, l'industrie pétrolière et gazière nationale est devenue l'un des principaux secteurs économiques du pays contribuant à assurer sa sécurité énergétique. Elle sert également à protéger la souveraineté nationale en mer et est l'un des secteurs pionniers du pays en matière de coopération internationale, aidant le Vietnam à s'intégrer rapidement à l'économie mondiale.

Après 1975, le secteur pétro-gazier a établi une série de partenariats et de coopération, principalement dans la formation. La première génération de techniciens pétroliers au Vietnam a été formée dans de célèbres universités de l'ex-URSS. En outre, des universités renommées d'Azerbaïdjan, de Roumanie, de Hongrie, de Pologne et de France… ont également formé de nombreux techniciens clés pour le Vietnam.

En 1986, la première tonne de pétrole commercial a été extraite du gisement de Bach Ho (Tigre Blanc), par la coentreprise pétrolière et gazière Vietnam-Russie Vietsovpetro. Cet événement historique a placé le Vietnam dans la liste des pays producteurs de pétrole et de gaz, marquant un bond en avant pour l'industrie pétro-gazière nationale.

Au cours de la période 1988 - 1990, Petrovietnam a signé sept contrats de partage de produits pétroliers (PSC) avec les principales sociétés pétrolières et gazières du monde, créant des bases solides pour que beaucoup d'autres soient conclus plus tard. En 1992, le groupe a signé avec des partenaires internationaux des dizaines de contrats de prospection, d'exploration et de production.

La coopération entre PetroVietnam et les partenaires internationaux était initialement limitée aux projets d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Parallèlement à l'expansion de son échelle d'opérations, le groupe a élargi la portée de cette collaboration à des domaines tels que la construction, le traitement du pétrole et du gaz, la technologie et les services des champs pétrolifères.

En 1995, le Vietnam a rejoint l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et a noué des relations diplomatiques avec les États-Unis, inaugurant une nouvelle période de développement de la coopération entre Petrovietnam et les sociétés pétrolières américaines et celles des pays de l'ASEAN. Cela a témoigné de la puissance du groupe dans la recherche d'opportunités d'investissement dans des pays étrangers tels que la Russie, la Malaisie et l'Algérie, outre l'attraction des investissements étrangers directs dans le pays.

En septembre 2006, le Vietnam a sorti la première tonne de pétrole brut en Malaisie. Cet événement a marqué le succès des investissements étrangers de PetroVietnam dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Ce qui a contribué à l'augmentation de la production de l'ensemble du secteur et à la garantie de la sécurité énergétique nationale.

Au cours de la période 2006-2007, le PVN a achevé l'élaboration d'une stratégie d'investissement à l'étranger et créé une diplomatie pétrolière et gazière. Au début, la mise en œuvre des activités d'investissement offshore de Petrovietnam s'est heurtée à de nombreuses difficultés. Cependant, grâce à la détermination et à l’assistance opportune du gouvernement et au soutien actif des ministères et secteurs concernés, ces opérations se sont multipliées et ont obtenu de nombreux résultats positifs.

Parallèlement aux investissements de développement dans le pays, actuellement, PVN met en œuvre 11 contrats pétroliers et gaziers dans 9 pays et territoires.

Ainsi, le groupe est arrivé à établir une marque nationale et internationale prestigieuse avec un niveau scientifique et technologique similaire à celui des pays développés. Il bénéficie d'une intégration internationale à grande échelle, hautement compétitive et significative. Le groupe dispose d'un contingent de techniciens et de gestionnaires professionnels hautement qualifiés, qui ne cesse de croître.

Dans la vision stratégique de l'industrie pétrolière et gazière vers 2035, l'intégration internationale proactive est la tâche principale de PetroVietnam pour se transformer en un secteur économique clé doté d'une compétitivité élevée et d’importantes ressources dans la finance, les sciences et technologies. -VNA