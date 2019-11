Hanoi, 13 novembre (VNA) - Au cours des neufs premiers mois 2019, Petro Vietnam (PVN) a réalisé un chiffre d’affaires de 560.600 milliards de dôngs, soit 92% des prévisions annuelles.

Activités d'exploitation pétrolière du groupe PVN.

En 2018, PVN a affiché un bénéfice de 50.600 milliards de dôngs (environ 2,2 milliards de dollars). Il s’est ainsi hissé au premier rang parmi les entreprises au Vietnam en termes de bénéfice. Depuis des années, PVN, Viettel, Samsung Electronics Vietnam et Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thai Nguyên) sont les quatre premières entreprises qui font les plus gros bénéfices au Vietnam. L’année dernière, PVN détrônait Viettel pour se classer premier sur le classement Profit 500. PetroVietnam a annoncé que son chiffre d’affaires à la fin du mois d’août 2019 était estimé à 489.500 milliards de dôngs (plus de 21,2 milliards de dollars), dépassant de 19% l’objectif pour les huit premiers mois et représentant déjà 80% de l’objectif annuel.



PVN est en tête dans le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam



PVN continue d'affirmer sa position de leader dans le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam de 2019 (VNR 500), selon le classement annuel rendu public récemment par Vietnam Report. Il s’agit de la deuxième année consécutive que le PVN figure en tête dans ce classement.



Au cours des neuf premiers mois de l’année, PVN a produit 1,1 million de tonnes d’engrais d’azote, 16,42 milliards de kilowattheures d’électricité et 8,99 millions de tonnes de carburant. Ce groupe a réalisé, en neuf mois, un chiffre d’affaires de 560.600 milliards de dôngs, soit 92% des prévisions annuelles. Rien qu’en septembre, son chiffre d’affaires était de 61.400 milliards de dôngs, dépassant de 9,5% les prévisions mensuelles. En neuf mois, PVN a versé au budget de l’État 78.500 milliards de dôngs, soit 89% du plan annuel.



Ces dernières années, PVN est toujours considéré comme un pilier économique national en concevant des produits nécessaires tels que du carburant, de l’engrais d’azote et de l’électricité, contribuant ainsi grandement au budget de l’État. De plus, ce groupe joue un rôle primordial en termes de régularisation de la macroéconomie du gouvernement. Outre ses contributions au développement économique, PVN contribue grandement à la protection de la souveraineté nationale en Mer Orientale, met l’accent sur le bien-être social et promeut son rôle comme pilier et "locomotive" économique du pays.- CVN/VNA