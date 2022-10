Tran Quang Dung, chef du Département des communications et de la culture d'entreprise de PVN, représente son groupe pour recevoir le certificat PROFIT 500 en 2022. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam - PVN) s'est classé, pour la 4e année consécutive, en tête de la liste des 500 entreprises aux plus grands profits au Vietnam (PROFIT 500) en 2022.

Le classement a été rendu public le 25 octobre à Hanoï par la société par actions Vietnam Report. Une cérémonie pour honorer ces 500 entreprises a été organisée le même jour dans la capitale.

À côté de PVN, de nombreux membres du groupe figurent également sur la liste, notamment la Compagnie générale du gaz du Vietnam - PV Gas (16e position), la société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son - BRS (22e position), la Compagnie générale des engrais et des produits chimiques de PetroVietnam - PVFCCo (44e position), entre autres.

Grâce aux efforts déployés, PVN a réussi à atteindre plus tôt que prévu trois objectifs importants pour toute l'année 2022 que sont revenu total, bénéfice consolidé avant impôts et contribution au budget de l'État.

Sa tâche la plus importante est de continuer à maintenir et à développer sa position et son rôle dans la garantie de la sécurité énergétique pour le développement du pays, en apportant des contributions actives à l’édification d'une économie indépendante et autonome.

Après plus de six décennies de développement, PVN est devenu un grand groupe économique affichant un total d'actifs consolidés de plus de 40 milliards de dollars et des fonds propres consolidés de 21,5 milliards de dollars. -VNA