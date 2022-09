Plate-forme pétrolière au gisement de Rang Dong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Pendant les huit premiers mois de l'année, le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam - PVN) a appliqué de manière synchrone et efficace de nombreuses solutions importantes. Grâce à ces efforts, il a réussi à atteindre en avance trois objectifs importants pour toute l'année 2022 que sont revenu total, bénéfice consolidé avant impôts et contribution au budget de l'État.

De janvier à août, l’exploitation de pétrole brut par PVN a dépassé de 23% son plan pour les huit premiers mois, représentant 84% du plan fixé pour l’ensemble de l’année.

La production et l'approvisionnement en urée pour le marché national ont atteint 1,22 million de tonnes, dépassant de 10% le plan fixé pour les huit premiers mois et représentant 72% du plan annuel, en hausse de 9% sur un an.

De plus, PVN a produit 4,56 millions de tonnes de carburants (hors la SARL de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son - NSRP), dépassant de 8% le plan pour les huit premiers mois et équivalant à 74% du plan annuel, en hausse de 5% en variation annuelle, répondant à la demande du marché national.

Le groupe a versé 90,6 billions de dongs (plus de 4 milliards de dollars) au budget de l’État, dépassant de 40% le plan défini pour toute l’année, soit une hausse de 45% en glissement annuel. Parallèlement, en huit mois, il a atteint les objectifs de chiffre d’affaires total et de bénéficie consolidé avant impôts fixés pour l’ensemble de l’année.

La tâche la plus importante de PVN est de continuer à maintenir et à développer sa position et son rôle dans la garantie de la sécurité énergétique pour le développement du pays, en apportant des contributions actives à l’édification d'une économie indépendante et autonome, a affirmé le président du groupe, Hoang Quoc Vuong.

Le président de PVN a demandé aux membres du Groupe de continuer d’examiner les tâches à réaliser pendant les derniers mois de 2022 et les années prochaines jusqu'en 2025, en donnant la priorité à la résolution efficace des problèmes urgents.

Le directeur général de PVN, Le Manh Hung, a demandé à l'ensemble du groupe d'appliquer strictement les directives du Premier ministre: Assurer l'approvisionnement en carburants, en particulier essence et pétrole, pour le marché national; travailler en étroite collaboration avec les organes compétents dans l’élaboration de mécanismes et de politiques pour le développement du secteur gazo-pétrolier, en particulier le projet de loi sur le pétrole et le gaz (amendée); se concentrer sur la recherche de projets sur la maîtrise des énergies renouvelables en mer.

Importation de pétrole brut pour la raffinerie de Dung Quat. Photo: VNA

Lors d'une session de travail avec PVN tenue le 11 septembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié et reconnu les efforts du personnel du secteur du pétrole et du gaz, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour maintenir la position de leader et apporter une contribution importante au développement socio-économique du pays. Il a également pointé ce que le PVN doit continuer à promouvoir, mettre en œuvre ou dépasser, tout en demandant à ce groupe de répondre et traiter les propositions et recommandations proposées par ses unités.

Le chef du gouvernement a demandé au secteur gazo-pétrolier de faire fonctionner efficacement les usines et les ouvrages gazo-pétroliers; d’atteindre les objectifs de production et de commerce fixés pour 2022; d’accélérer le rythme de réalisation des projets importants dans le domaine gazo-pétrolier; d’intensifier l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz et de lever les obstacles pour la production et le commerce du secteur. Il a aussi demandé au personnel du secteur de développer le PVN pour faire du groupe un pilier du domaine gazo-pétrolier.

Le chef du gouvernement a aussi demandé à PVN de se concentrer sur la résolution des problèmes en suspens; d’édifier des mécanismes et politiques adaptés à sa mission, conformément à la situation actuelle du pays; d’accélérer les investissements et la restructuration de la production et des affaires; de relier l'exploration et la production de pétrole et de gaz à la protection des intérêts nationaux, à la garantie de l'indépendance et de la souveraineté nationales en mer. -VNA