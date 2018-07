PetroVietnam affiche des résultats positifs au premier semestre. (Photo: VNA)

Hanoi, 17 juillet (VNA) - Le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam) a non seulement atteint la majorité de ses objectifs pour la première moitié de 2018, mais a dépassé les attentes.



PetroVietnam a exploité 12,44 millions de tonnes de pétrole entre janvier et juin, en hausse de 3,1% par rapport à son objectif semestriel et équivalant à 54,5% de son plan de cette année.



Ce volume comprend 6,18 millions de tonnes de pétrole exploitées au Vietnam et 0,95 million de tonnes dans d'autres pays. Environ 5,31 milliards de mètres cubes de gaz ont également été extraits au cours de cette même période.



Pendant ce temps, le groupe a produit 11,8 milliards de kWh d'électricité, 823.800 tonnes d'engrais et 3,85 millions de tonnes de pétrole, dépassant son plan semestriel de 5,2%, 3,8% et 9,2%, respectivement.



Au cours de ces six premiers mois, il a généré 284.500 milliards de dongs (12,5 milliards d’USD) de recettes et 52.800 milliards de dongs (2,3 milliards d’USD) pour le budget de l'État, soit +21% et +49% que ses objectifs semestriels.

PetroVietnam a également noté des opérations stables et sûres dans ses usines, dont celles d'engrais Phu My et Ca Mau, et la raffinerie de Dung Quat.



En particulier, la raffinerie de Nghi Son, dans la province centrale de Thanh Hoa, a produit avec succès de l'essence A92 le 1er mai dernier. Au 30 juin dernier, elle en avait produit 381.000 tonnes. -VNA