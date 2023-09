L’exploitation pétrolière du gisement Bach Hô. Photo : VNA



Hanoi (VNA) – Le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) a accompli après 48 ans de développement et de croissance des réalisations exceptionnelles



Fondé le 3 septembre 1975, Petrovietnam est active dans le secteur de l’énergie, notamment du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Le groupe s’est développé vers un modèle commercial entièrement intégré, allant de l’exploration-production, du raffinage-pétrochimie, de l’industrie gazière, du gaz à l’électricité/engrais et aux services techniques pétroliers.



En tant qu’entreprise leader, le groupe joue un rôle clé dans l’accélération de la croissance économique nationale, le développement des ressources humaines hautement qualifiées, l’intégration internationale et les investissements à l’étranger.



Prédécesseur de PetroVietnam, le Département général du pétrole et du gaz du Vietnam a été créé par la décision n°170/CP du Conseil de gouvernement et a agi en tant qu’organisation étatique pour explorer, produire et traiter le pétrole et le gaz, à partir de champs terrestres et offshore au Vietnam.



Le 26 juin 1986, la première tonne de pétrole brut du champ pétrolifère Bach Hô (Tigre blanc) a été atteinte, marquant une percée dans l’industrie pétrolière et gazière. Le Vietnam devient l’un des producteurs mondiaux de pétrole brut.



Surtout, en 1988, Vietsovpetro a annoncé une découverte majeure de pétrole provenant du sous-sol granitoïde fracturé du champ Bach Hô avec un débit supérieur à 1.000 mètres cubes/jour. Bach Hô a été classé parmi les plus grands gisement pétrolifères dans la région de l’Asie du Sud-Est.

Ingénieurs et ouvriers du complexe de plates-formes Hai Thach - Môc Tinh. Photo: VNA





De 1986 à la fin 2022, les revenus totaux de Petrovietnam ont atteint plus de 400 milliards de dollars. Au cours de la période 2006-2015, le groupe a contribué en moyenne annuelle à hauteur de 20 à 25% aux recettes totales du budget de l’État, soit 18 à 25% du PIB du pays.



Depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui, dans le contexte des fluctuations imprévisibles de l’économie mondiale et malgré de nombreuses difficultés et défis, Petrovietnam contribue toujours à hauteur d’environ 10% des recettes totales du budget de l’État (dont 5 à 5% proviennent du pétrole brut), soit 10 à 13% du PIB du pays.



Avec cinq systèmes d'envergure de gazoducs, Petrovietnam fournit chaque année près de 9 à 11 milliards de mètres cubes de gaz. À ce jour, ce groupe national a produit 4.214 MW, représentant environ 15% de la production d'électricité nationale. Les deux usines d'engrais de Cà Mau et Phu My relevant de Petrovietnam approvisionnent plus de 15 millions de tonnes d'urée par an, couvrant environ 70% de la demande du marché domestique.

Garantie de la sécurité énergétique nationale

Raffinerie de Dung Quât, dans le Centre. Photo: VNA

Petrovietnam a pris des mesures flexibles pour s’adapter à la volatilité du marché et stimuler les activités de production et de commerce, surmonter une "double crise" provoquée par la pandémie de Covid-19 et la forte baisse des prix du pétrole en 2020 et renouer avec la croissance en 2021.



En 2022, la troisième année d’application de la gestion de la volativité aidant, le groupe a enregistré des revenus records de plus de 930.000 milliards de dôngs et a versé 170.600 milliards de dôngs au budget de l’État, soit 9,6% des recettes totales du budget de l’État.

Accompagnant le pays dans le processus de rénovation, l’industrie gazo-pétrolière vietnamienne demeure un secteur économique clé, garantissant la sécurité énergétique nationale, la croissance économique rapide et durable du pays, protégeant la sécurité et la souveraineté nationales en mer, et contribuant à l'intégration internationale.

Depuis l’exploitation de la première tonne de pétrole brut en 1986, elle a extrait environ 420 millions de tonnes de pétrole dans le pays, ainsi que près de 170 milliards de mètres cubes de gaz, garantissant ainsi la sécurité énergétique nationale et apportant une contribution significative au budget de l’État.



Après 48 ans, Petrovietnam est devenu un groupe économique fort qui emploie plus de 50.000 salariés et dispose d’un actif total consolidé de près de 43 milliards de dollars, des fonds propres consolidés de 22,5 milliards de dollars.



Le directeur général de Petrovietnam, Lê Manh Hung, a déclaré qu’en surmontant toutes les difficultés, le groupe a accompli avec succès les tâches assignées par le Parti et l’État, identifiant les objectifs et les valeurs fondamentales pour construire et développer Petrovietnam à l’avenir.



Il s’agit de construire et de développer Petrovietnam pour en faire un groupe industriel énergétique de premier plan national et régional qui joue un rôle clef dans l’assurance de la sécurité énergétique nationale. – VNA