Hanoï, 6 janvier (VNA) – Le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a organisé ce lundi 6 janvier à Hanoï une réunion de faire le bilan des activités de 2019 et de fixer les tâches pour 2020, en présence du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre a demandé au PVN d'identifier quatre tâches importantes : opérer en sécurité, de manière stable et efficace des projets et des ouvrages pétroliers et gaziers; renforcer les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz afin de maintenir la production ; augmenter les réserves de pétrole et de gaz, et enfin développer fortement l'industrie du gaz.



En même temps, le PVN devra accélérer la mise en œuvre de projets clés, garantir un approvisionnement adéquat en pétrole et en gaz et. Le PVN devra régler les difficultés pour la mis en service des centrales thermiques de Thai Binh 2 et Long Phu 1 ...

Afin de parvenir aux objectifs fixés, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé au PVN de mettre en œuvre des solutions synchrones et radicales avec neuf tâches principales, dont l’élaboration des programmes et plans précis pour accomplir l’objectif quinquennal 2016-2020. Il faut améliorer l’administration d’entreprises, privilégier les ressources pour mettre en œuvre les projets cible nationaux, contrôler le décaissement des ressources financières, mener à bien les prévisions, renforcer la formation du personnel, appliquer les sciences te technologies…

En 2019, le groupe a réalisé une recette de 736.000 milliards de dongs, dépassant 20% de son plan annuel et réalisant une hausse annuelle de 17%. Le groupe a versé au budget de l'État 108.000 milliards de dongs, dépassant 23,5% de son plan.

En 2019, le PVN a géré de manière active cinq projets en difficulté et a achevé le rapport sur le plan de restructuration du PVN au cours de la période 2019-2025 ...

La PVN s'efforcera en 2009 d'exploiter 20,36 millions de tonnes d'équivalent pétrole, de produire 21,6 milliards de kWh d'électricité, plus de 1,56 million de tonnes d'engrais azotés et plus de 11,8 millions de tonnes de pétrole. Le PVN s'attend à ce que les revenus atteignent plus de 640.000 milliards de dongs et il contribue au budget de l'État de plus de 82.000 milliards de dong. -VNA