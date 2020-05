Hanoï (VNA) - À cause de l’épidémie de coronavirus, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) doit assumer en même temps une double tâche : lutte contre le COVID-19 et garantie de la production.

Plate-forme pétrolière N°3, au gisement de Bach Hô (Tigre blanc).

Face aux énormes difficultés, PVN a mis en œuvre une série de solutions à court, moyen et long termes dans ses différents domaines d'activités : management, investissement, finance, marché et mécanisme de fonctionnement pour traverser au mieux cette "double crise".

Il a comme principe de "gérer les fluctuations, d’optimiser les valeurs, de promouvoir la consommation pour surmonter les difficultés et saisir les opportunités", afin de sortir sans trop de pertes de cette crise.



Des résultats encourageants



Au cours des quatre premiers mois de 2020, toutes les unités membres de PVN ont maintenu leur rythme de production et accomplit leurs objectifs.



Plus précisément, l’exploitation totale de pétrole et du gaz en quatre mois a atteint 7,2 millions de tonnes, dépassant le plan fixé de 7,7%, et la production d'électricité 7,03 milliards de kWh. La production d’engrais azoté a bondi de 17% par rapport au plan fixé, pour atteindre 601,6 milliers de tonnes, celle du carburant de 2,2% avec 4,53 millions de tonnes.



La consommation de produits pétroliers en avril, dont les carburants routiers, a légèrement augmenté. Celle d'essence de deux SARL de PVN (BSR et PVNDB) est en hausse de 3,6 à 17,6% par rapport au mois précédent. En avril, le stockage a eu tendance à diminuer par rapport à mars, mais il a été relativement élevé.



En raison de la baisse du prix du pétrole, le cours moyen du baril de brut a été autour de 48 USD durant quatre mois. Le chiffre d'affaires total de PVN est estimé à 203,9 billions de dôngs en quatre mois, contribuant à hauteur d'environ 24,1 billions de dôngs au budget de l'État.

Travailleurs de Vietsovpetro sur une plate-forme pétrolière.

Outre la garantie de sa production et de ses activités commerciales, PVN et ses membres se sont concentrées dans la lutte contre la pandémie. Les mesures de prévention contre le coronavirus sont mises en œuvre efficacement dans toutes les unités.

Dans la difficile conjoncture de l'économie mondiale, en particulier au marché international du pétrole et du gaz, les résultats de PVN sont remarquables. Et certainement, sans les initiatives et la flexibilité dans le management, PVN n’aurait pu atteindre de tels résultats. En particulier au moment où le groupe a dû faire face à la chute des prix du pétrole depuis mi-2015 à fin 2018.



"La situation macroéconomique est toujours instable car de nombreux facteurs de croissance sont exposés aux conditions défavorables liées au COVID-19. PVN continue de faire face à de nombreuses difficultés", a déclaré le directeur général de PVN, Lê Manh Hùng, lors d’une récente réunion à Hanoï.



Selon lui, en mai et les mois restants du deuxième trimestre, les unités de PVN doivent changer leur style de management pour mieux s'adapter aux fluctuations des cours du pétrole, car la situation économique mondiale est plus grave que prévu. Et il est nécessaire de préparer les conditions afin de saisir rapidement les opportunités pour la relance après le COVID-19.



"Les difficultés à court terme sont toujours nombreuses, mais avec les efforts de toutes ses unités membres, PVN pourra surmonter cette crise", a conclut Lê Manh Hùng.



Vietsovpetro met à flot la base d’une plate-forme



Vietsovpetro, joint-venture pétrolier Vietnam - Russie, relevant du groupe PVN a mis à flot la base de la plate-forme pétrolière BK-21 du gisement de Bach Hô (Tigre blanc).



BK-21 est une plate-forme de tête de puits non habitée dans le gisement de Bach Hô. Elle se situe près des plates-formes fixes MSP6, MSP7. Ses produits seront transportés vers la plate-forme MSP6 via des pipelines souterrains. La plate-forme BK-21 est approvisionnée en air comprimé (Gaslift) par la plate-forme MSP7 et en électricité par la MSP6.



Le projet de fabrication de la base de la plate-forme pétrolière BK-21 a été achevé 16 jours avant terme.



Conçue et construite par Vietsovpetro, la plate-forme pétrolière BK-21 comprend une structure de base avec une station de forage temporaire, des pipelines, la partie supérieure de la structure..., pour neuf puits de pétrole.



Sa fabrication, son installation et sa mise en service marquent un jalon important dans l'augmentation de la production pétro-gazière, et contribuera à réaliser le plan de production 2020 de Vietsovpetro.-CVN/VNA