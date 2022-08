Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un rapport récemment publié par le Perth USAsia Center de l'Australie a souligné certains facteurs faisant du Vietnam un partenaire de plus en plus souhaitable pour l'Australie et d'autres pays.

Le rapport, intitulé "Engager un Vietnam proactif: un programme économique pragmatique pour l'Australie", écrit que premièrement, la taille économique du Vietnam et sa réponse sophistiquée au COVID-19 en font l'une des nations les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam a rebondi du ralentissement économique induit par le COVID-19 relativement plus rapidement que le reste de l'Asie du Sud-Est. La croissance du PIB du Vietnam en 2022 était de 7%, dépassant déjà sa croissance d'avant la pandémie.

Deuxièmement, le Vietnam récolte les fruits de ses efforts pour se positionner dans le virage de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Avec un environnement politique stable, une main-d'œuvre bien formée et encore relativement bon marché et des politiques d'investissement étranger favorables, le pays est devenu une option privilégiée.

Enfin, la politique active d'intégration économique et diplomatique du Vietnam, y compris la participation à des accords régionaux clés tels que le Partenariat économique global régional (RCEP) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) augmente sa compétitivité, selon le rapport.

Le rôle international du Vietnam a été de plus en plus actif et conséquent dans le cadre de l'ASEAN et dans les forums régionaux et internationaux plus largement. En tant que président 2020 de l'ASEAN pendant une année pandémique et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il a joué un rôle actif dans une période d'incertitude géopolitique, renforçant son image d'acteur responsable sur la scène internationale.

En ce qui concerne les relations entre l'Australie et le Vietnam, le rapport indique que l'Australie est un partenaire précieux du Vietnam, notamment en raison des efforts conjoints précoces sur plusieurs grands projets d'infrastructure, notamment le pont My Thuan (achevé en 2000) et le pont Cao Lanh (achevé en 2018). Le Vietnam apprécie également l'Australie en tant que partenaire régional. Plus important encore, il y a eu une reconnaissance stratégique par les deux pays de l'importance mutuelle et du rehaussement des liens au niveau de partenariat stratégique en 2018.

L'Australie a l'occasion de démontrer sa valeur en tant que partenaire bilatéral en redéfinissant les priorités de sa stratégie d'engagement économique pour répondre aux défis contemporains du Vietnam en matière d'énergie, de perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de sécurité alimentaire et en renforçant la coopération dans la transformation numérique, l'éducation, entre autres, ajoute le rapport. -VNA