Des transactions à Techcombank. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Moody's Investors Service (Moody's) a attribué le 19 août des perspectives stables au système bancaire vietnamien, compte tenu de la forte croissance économique du pays, qui favorisera la qualité et la rentabilité de ses actifs.

Selon Rebaca Tan, analyste et vice-président de Moody’s, la croissance du PIB du Vietnam devrait s’établir à 6,7% cette année et 6,5% en 2020, contre 7,1% en 2018. Mais même à ces taux, le pays restera l’économie connaissant la plus forte croissance en Asie du Sud-Est.

Le ratio des créances douteuses sera ramené à 4,8% fin 2020, contre 5,1% fin 2018, a-t-il souligné.

Les ratios de fonds propres des banques devraient rester stables dans les 12 à 18 mois, soutenus par la croissance des bénéfices, bien qu'un certain nombre de banques doive mobiliser des fonds pour répondre aux exigences de fonds propres plus strictes.

La rentabilité s'améliorera à mesure que les banques augmenteront leurs prêts aux segments de vente de détail à rendement élevé et aux PME. Le coût du crédit restera stable dans le contexte où les banques continueront de provisionner leurs actifs problématiques.

Le gouvernement vietnamien continuera à fournir un soutien en cas de besoin, principalement sous la forme d'une assistance en liquidités et d'une prorogation des prêts, comme il l'a fait dans le passé. -VNA