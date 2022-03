Le pétrole est le secteur de coopération importante entre le Vietnam et la Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA)- En 2021, les échanges commerciaux entre la capitale russe Moscou et des localités vietnamiennes ont atteint 3,9 milliards de dollars, soit une hausse de 36% en glissement annuel, selon les données publiées le 2 mars par le portail électronique officiel de Moscou.

Le Vietnam est l'un des partenaires importants de la Russie dans la région d’Asie-Pacifique, a déclaré Vladimir Yefimov, maire adjoint de Moscou chargé de la politique économique.

Selon lui, les exportations de produits, énergies exclues, de Moscou ont augmenté de 14 fois par rapport à 2019 et de sept fois par rapport à 2020, atteignant 533,3 millions de dollars l’année dernière.

Les produits manufacturiers ont représenté 93,3% des exportations municipales pour 497,76 millions de dollars en 2021.

Plus tôt, l'agence de presse Interfax a informé de la rencontre entre l'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi et le conseiller du président de la Fédération de Russie, Anton Kobyakov. Le conseiller russe a déclaré que les potentiels de coopération entre le Vietnam et la Russie dans l’économie, le commerce et l'investissement, restaient énormes

Les deux parties ont discuté des préparatifs pour le Forum économique international de de Saint-Pétersbourg 2022 (SPIEF-2022) et les activités de célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Russie.

Le conseiller russe a apprécié l’accueil à nouveau des touristes russes au Vietnam dans le contexte du COVID-19 et la reconnaissance vietnamienne de la vaccine Sputnik-V .

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi . Photo: VNA

Lors d’une récente interview, l’ambassadeur vietnamien Dang Minh Khoi a souligné le développement vigoureux de la coopération économique, commerciale et d'investissement Vietnam-Russie, notamment après la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU).

Il a estimé que les projets de coopération gazo-pétrolière entre les deux pays revêtent une importance stratégique à long terme tant sur le plan politique qu'économique et qu’ils sont efficacement mis en œuvre.

À ce jour, les projets de coopération avec la Russie fournissent environ 85% de la production totale de pétrole et de gaz du Vietnam. Le joint-venture RusVietPetro en Russie est l'un des projets d'investissement à l'étranger les plus réussis de PetroVietnam, et en même temps un symbole de coopération entre les deux pays dans la nouvelle ère, apportant des effets économiques positifs aux deux parties. -VNA