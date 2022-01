Hanoï (VNA) - Jacques Morisset, économiste en chef de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, prévoit que le Vietnam reviendrait à sa croissance d'avant la pandémie.

Dans une interview accordée au journal « Dau tu » (Investissement), il a indiqué qu’il y avait de bons signes de reprise de la croissance depuis fin 2021 et que le gouvernement poursuivrait ses efforts. Selon lui, le programme de relance et de développement socio-économique pour 2022-2023 montre que le gouvernement vietnamien contrôle bien la situation et est prêt à mener davantage d'activités.

Jacques Morisset a dit que l'objectif de croissance de 6-6,5% en 2022 était réalisable, à condition que le Vietnam et le monde entier ne connaissent pas de nouvelles flambées épidémiques. En outre, il a déclaré espérer que le gouvernement prendrait des mesures de relance économique par le biais de dépenses budgétaires et politiques fiscales. Il s’est donc déclaré très optimiste sur les perspectives économiques du Vietnam, mais avec deux conditions : que le gouvernement contrôle bien la politique budgétaire et que l'économie ne soit pas fermée à nouveau à cause de la pandémie.

Aux côtés des risques, le plus grand étant l’épidémie, l’économiste a indiqué qu’il existait de nombreuses opportunités pour le Vietnam, tout d’abord dans les exportations. Il a constaté que de nombreuses grandes entreprises s’étaient installées au Vietnam dans le but de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement pour assurer leurs activités d'exportation.

De plus, le Vietnam peut profiter des opportunités de l'économie verte, résiliente au changement climatique, a-t-il ajouté, n’oubliant pas de préciser que la demande nationale croissante serait l'un des facteurs clés de la croissance.

De son côté, Luke Hong, économiste du Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3 (AMRO - ASEAN+3 Macroeconomic Research Office), a indiqué que la production et les services figureraient parmi les principaux moteurs de la croissance en 2022. Il a déclaré que les services seraient décisifs pour atteindre une croissance de 6-6,5% en 2022.-VNA