Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Association vietnamienne des communications numériques (Vietnam Digital Communications Association - VDCA) en collaboration avec l'Institut d’études des politiques et de développement de communication, l’Alliance Internet asiatique (AIC) a organisé le 17 février un séminaire sur le thème "Elaborer des politiques de gestion des services sur Internet pour promouvoir l’essor de l'économie numérique au Vietnam».

Le séminaire visait à recueillir des avis d'experts sur le projet de décret modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret 72/2013/ND-CP (décret 72) portant sur la gestion, la fourniture et l'utilisation des services Internet et des informations en ligne, conformément au développement de l’Internet et de l'économie numérique dans les temps à venir.

Pour parvenir à l’objectif que l'économie numérique représente 20% du PIB d'ici 2025, outre le développement des infrastructures numériques, le gouvernement vietnamien s'efforce de perfectionner les politiques liées aux technologies numériques dont l'ajustement des politiques juridiques concernant les services sur Internet.

Selon Nguyen Quang Dong, directeur de l'Institut d’études des politiques et de développement de communication, le Vietnam doit prendre des mesures et des outils de contrôle dans le secteur de commerce technologique telles que le divertissement numérique (musique, film, vidéo), les jeux en ligne, les services de réseaux sociaux, les services d'information, les publications...

Les participants au séminaire ont également donné des avis sur la cybersécurité qui doit aller parallèlement avec la promotion de l’essor de l'économie numérique...-VNA