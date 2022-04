Bateaux de pêche de la province de Kiên Giang (Sud). Photo: VNA



Kiên Giang (VNA) - La province de Kiên Giang (Sud) a mis en œuvre des mesures drastiques et synchrones pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), de sorte qu'au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, aucun de ses navires de pêche n'a été coupable de pêche INN.

Selon le Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN, il y a eu un changement significatif dans la prise de conscience des autorités locales concernant la lutte contre la pêche illégale et la gestion des navires provinciaux.

Jusqu'à présent, la province a en général mis fin aux atteintes par des bateaux de pêche à la souveraineté des eaux étrangères, conformément à la directive du Premier ministre fin 2021.

Depuis septembre 2021, aucun cas coupable de pêche INN n'est signalé lors des inspections dans les ports. Le nombre de bateaux enfreignant les procédures administratives a considérablement diminué par rapport au passé, en raison d'une prise de conscience plus élevée des pêcheurs.

La province continue de renforcer la coordination étroite avec les organes compétents du ressort central pour mener des enquêtes et des inspections et traiter sévèrement les navires opérant dans des eaux étrangères, pour une efficacité optimale de la lutte contre la pêche INN selon les règlements en vigueur.

Kien Giang renforcera également la propagande sur les réglementations relatives à la prévention et à la lutte contre la pêche INN afin que la Commission européenne (CE) retire au plus tôt son "carton jaune". -VNA