Bac Giang (VNA) - À environ 10 km du centre de la ville de Bac Giang (Nord), la pagode Vinh Nghiêm, également connue sous le nom de Duc La, a été construite au XIe siècle sous la dynastie des Ly, réputée pour son histoire séculaire et ses grandes valeurs religieuses, historiques, culturelles et architecturales.

Dans la cour de la pagode Vinh Nghiêm, commune de Tri Yên, district de Yên Dung. Photo: VNA

Considérée comme un véritable musée du bouddhisme du Vietnam du Nord, elle est réputée pour son architecture originale et, surtout, pour sa centaine de statues de Bouddha et ses 3.050 tablettes de bois utilisées pour imprimer les sutras bouddhistes de l’école de pensée de bouddhiste de Truc Lâm Zen.Ces gravures xylographiques ont été reconnues en 2012 en tant que patrimoine documentaire du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO.«Les plus de 3.000 tablettes de bois qui sont conservées dans cette pagode donnent une haute idée de la pratique du bouddhisme et de l’enseignement bouddhique, et une vision sur l’esprit et l’âme», a fait savoir le vénérable Thich Thanh Vinh, chef du comité d’administration de l’Eglise bouddhique du district de Yên Dung, vice-gérant de la pagode Vinh Nghiêm.«La première partie des sutras bouddhistes porte sur l’entraînement de l’esprit et de l’âme, et la deuxième partie sur la culture de l’esprit», a-t-il ajouté.