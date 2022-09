Photo : VNA

Ho Chi Minh- Ville (VNA) - A l'occasion du 77e anniversaire de la création de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA en abréviation anglaise), le 15 septembre, le bureau de représentation de la VNA dans le Sud a inauguré lundi une exposition de peintures.

Photo : VNA

Placée sur le thème "Co Non" (jeunes pinceaux), l’exposition présente 70 œuvres aux thèmes divers allant de la nature morte, des paysages, des portraits en passant par l’abstraction dessinées de journalistes retraités de la VNA que sont Kim Son, Tien Le, Le Cuong, Quang Minh et Do Huong.

Le journaliste Nguyen Tien Le, ancien directeur du bureau de représentation de la VNA dans le Sud, a partagé que le sujet "Co Non" faisait référence aux artistes « débutant » dans la création artistique. Les œuvres exposées ont été sélectionnées parmi les milliers de peintures dans le but de présenter au public de beaux paysages du Vietnam, de Ha Giang (Nord) au cap Ca Mau (Sud) et des paysages d’autres pays.

Les journalistes Kim Son, Le Cuong, Quang Minh ont été correspondants de guerre de la VNA et photographes bien connus du journal Vietnam Illustré, relevant de la VNA. Quant à Do Huong, elle est actuellement cheffe du bureau du journal The thao Ngay nay (sports d’aujourd’hui) à Ho Chi Minh-Ville.

L'exposition se durera jusqu'au 16 septembre.-VNA