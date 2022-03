Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Département général de la Pêche relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, depuis le début de 2022, le volume total de produits aquatiques exploités du Vietnam est estimé à 566.700 tonnes, en hausse de 0,1% en glissement annuel.

Le pays compte actuellement 86 syndicats de pêche de base dans 16 villes et provinces côtières, réunissant près de 17.700 membres et plus de 6.200 bateaux de pêche d'une longueur de 15m et plus.

Dans les temps à venir, les localités devraient renforcer le contrôle des bateaux de pêche, notamment leur respect de la loi, la traçabilité des produits aquatiques, et la sensibilisation des propriétaires des bateaux de pêche à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). -VNA