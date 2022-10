Photo d'illustration: VNA

Kien Giang (VNA) - Selon le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province méridionale de Kien Giang, au cours des neuf premiers, les forces fonctionnelles ont détecté 33 bateaux de pêche violant les eaux étrangères, en baisse de 11 cas par rapport à la même période de l'année dernière.

Notamment, en septembre 2022, aucun des navires de pêche de la province n'a été coupable de pêche INN.

Les forces fonctionnelles accorde toujours une attention particulière à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment en effectuant des patrouilles et des inspections afin de détecter les navires de pêche et pêcheurs exploitant illégalement les produits aquatiques, notamment dans des eaux étrangères.

Grâce à de nombreuses mesures, la province de Kien Giang est déterminée à mettre totalement un terme aux violations des eaux étrangères par ses navires de pêche, afin de contribuer à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant l'INN. -VNA