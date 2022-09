Hanoi (VNA) - Après avoir averti le carton jaune pour la pêche vietnamienne, chaque année, la Commission européenne (CE) inspecte le processus d'application des mesures contre la pêche illégale de l'ensemble du secteur des produits de la mer du Vietnam.

Phôt : VNA

Récemment, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a déclaré qu'une délégation de la CE se rendra à nouveau au Vietnam en octobre pour vérifier les mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les zones côtières.

Les localités doivent se préparer à accueillir cette mission d'inspection, dans l'espoir de répondre aux exigences et ainsi de se voir retirer le « carton jaune ».

Cette mission vise à passer en revue les efforts du pays pour supprimer l’avertissement "carton jaune" émis par la CE en 2017, a indiqué Nguyên Quang Hung, directeur général adjoint de la Direction des pêches, relevant du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.

Les responsables de la CE se concentreront sur quatre questions, à savoir le cadre réglementaire, la gestion des bateaux de pêche, la traçabilité des produits du point de capture au point de vente, et l’application de la loi et des sanctions en cas de violation, a-t-il précisé.

Photo : VNA

Nguyên Quang Hung a ajouté que bien que le Vietnam ait fait des progrès positifs dans la lutte contre la pêche INN, des défis demeurent.

De nombreux pêcheurs n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour tenir des registres de leurs sorties en mer au moyen de journaux de bord des captures. De plus, les financements manquent pour réhabiliter les ports de pêche en mauvais état et leur fournir les équipements et le personnel d’encadrement nécessaires.

Le responsable a ajouté que la formation du personnel spécialisé dans le contrôle de la qualité est insuffisante, avec seulement quelques personnes se réunissant chaque année. Pendant ce temps, il existe encore de nombreux navires qui n'ont pas encore installé de dispositif de surveillance.

Pour pallier à ces insuffisances, la Direction des pêches se réunira avec le Comité national de pilotage pour renforcer le dispositif afin de compléter les points ci-dessus.

Afin de se préparer à l'inspection de la CE en octobre, les localités côtières tentent également de compléter les critères et les limites qui ne peuvent pas être surmontées dans les meilleurs délais.

Selon la Direction des pêches, si une localité enfreint l'un des quatre points énoncés par la CE lors de cette inspection, la pêche vietnamienne devra faire face à un carton rouge, ce qui signifie que les produits capturés et les entreprises les exportant seront inspectées à 100 %. Si cela se produit, les conséquences seront énormes. Par conséquent, les localités doivent être sérieuses dans la mise en œuvre des réglementations.

M. Nguyen Van Phong, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Thuan, a déclaré que Binh Thuan vient de signer une dépêche pour les autorités provinciales sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre la pêche INN.

Tra Vinh est l'une des 28 provinces côtières. M. Tran Van Dung, directeur adjoint du service de l'Agriculture et du Développement rural de Tra Vinh, a déclaré que son service s'est coordonné avec les agences concernés et les autorités locales pour mettre en œuvre les directives du Premier ministre, ainsi que la Loi sur la pêche 2017… pour empêcher la pêche INN dans la province.

Le service de l'Agriculture du Développement rural de Tra Vinh a également effectué 11 inspections et examiné 214 installations et véhicules. Il a détecté 16 cas d'infractions qui ont abouti à lus de 189 millions de dongs d'amendes.

Jusqu'à présent, la province n'a plus de bateaux de pêche empiétant sur les eaux étrangères. - VNA